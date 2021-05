Winterbach

Spielplätze in Winterbach und Waldkirch sollen aufgepeppt werden

Ältere Kinder sollen in Waldkirch von Investitionen am Spielplatz profitieren, in Winterbach soll es eher für die Kleineren etwas geben.

Von Wolfgang Kahler

Auf den Spielplätzen der Holzwinkel-Gemeinde Winterbach sollen die Freizeitmöglichkeiten aufgepeppt werden. Eltern aus der Gemeinde haben dazu Wünsche bei Bürgermeister Reinhard Schieferle geäußert.

