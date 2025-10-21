Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sprengung der Kühltürme in Gundremmingen

Der Countdown läuft: Am 25. Oktober wird es nur wenige Sekunden dauern und die beiden Beton-Kühltürme sind für immer Geschichte. Die RWE als Betreiber des ehemaligen Kernkraftwerks und der Landkreis Günzburg stecken mitten in den Vorbereitungen für das größte Ereignis des Jahres in der Region. Was müssen Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Tag beachten und wie läuft die Sprengung ab? Alle Fragen und Antworten gibt es hier.

Wann ist die Sprengung genau und fallen beide Türme gleichzeitig?

Das Niederlegen – so heißt die Sprengung in der Fachsprache – der beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks wird am Samstag, 25. Oktober, ab 12 Uhr passieren. Zuerst fällt Block B, 15 Sekunden später Block C in sich zusammen. Die Uhrzeit steht fest. Nur in nicht geplanten Fällen, etwa falls ein starkes Gewitter aufzieht oder Demonstranten die Sprengung verhindern wollen, kann sich die Uhrzeit verzögern.

Wie läuft die Sprengung ab?

Ulrike Matthes, Sprengingenieurin der Thüringer Sprenggesellschaft, hat an diesem Tag das Kommando. Die Methode der Sprengung nennt sich Kipp-Kollaps-Sprengung. Das bedeutet: Der Kühlturm kippt an und kollabiert dann. Die beiden Beton-Bauwerke fallen also nicht der Länge nach, sondern kontrolliert in sich selbst ein. „So ein massives Bauwerk auf so geringer Fläche niederzuführen, ist ein sehr sicheres Verfahren“, erklärt Matthes. Mehr als 60 Kühltürme wurden deutschlandweit bereits so gesprengt, 20 davon von Matthes und ihrem Team.

Die beiden Türme werden zwar in einem Zündvorgang gesprengt, fallen aber zeitversetzt. Der Kühlturm steht auf sogenannten V-förmigen Stützen. „Wir nehmen diesem Kühlturm 50 Prozent seiner Beinchen weg“, erklärt Matthes bildlich. Das heißt, die eine Hälfte der unteren Stützen wird gesprengt, so wird die Fallrichtung vorgegeben und der Betonturm kippt nach vorn. Gleichzeitig wird aber auch im unteren Ring des Turms, der Kühlturmschale, gesprengt.

Dafür werden mehrere Löcher vorher gebohrt, in die das mit einem Zünder versehene Sprengmaterial kommt. Die geladene Stütze wird dann verdämmt und ausgeschäumt, damit sich die Ladung nicht verschiebt, zentrisch drinsitzt, und auch kein Wasser hereinkommen kann. Wichtig: Mit dem Sprengstoff wird kein Eisen gesprengt, sondern der Beton knickt weg, sodass das Eisen blank ist und knicken kann. „Wir haben nur einen Versuch“, so Matthes. Doch dafür hat sie Erfahrungswerte für die optimale Menge an Sprengstoff.

Pro Kühlturm gehen 28.000 Tonnen Material nieder, insgesamt also 56.000 Tonnen Beton. Dieser wird übrigens im Anschluss zu Recycling-Schotter aufbereitet und in Zusammenarbeit mit einem Aufbereitungsunternehmen vermarktet.

Die Flächen rund um die Rückbauanlage in Gundremmingen werden am Sprengungstag nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Foto: Alexander Kaya

Was ist das für ein Sprengstoff und ist das gefährlich, wenn man in der Nähe steht?

Es handelt sich um einen gelatinösen Sprengstoff, der in Patronen in die Bohrungen kommt. Außerdem nutzt man so wenig Sprengstoff wie möglich, damit auch möglichst geringer Sprengstreuflug entsteht. Gegen diesen aufgewirbelten Staub werden primäre Schutzmaßnahmen umgesetzt. Das sind etwa mehrlagige Vliesvorhänge mit Maschendraht drumherum. Die werden mittels Spanngurten an den Stützen angebracht. Bei der Sprengung der Kühlturmschale kommen Sprengschutzmatten zum Einsatz. Die wiegen laut der Sprengingenieurin 1,3 Tonnen und schirmen den Streuflug ab.

Anhand eines Fotos von der Niederlegung der Türme in Grafenrheinfeld vor einem Jahr erklärt Ulrike Matthes, dass man keinerlei Einschläge außerhalb eines zehn Meter Radius sieht. Zur Veranschaulichung wurde eine Wand zehn Meter vom Kühlturm mit mehreren Containern aufgebaut. An diesen Containern sieht man nicht einmal einen Steinschlag. „Das heißt: Unsere Schutzmaßnahmen funktionieren wirklich sehr gut.“

Außerdem werden noch staubbindende Maßnahmen getroffen. Dafür werden voraussichtlich auch in Gundremmingen um die beiden Klötze herum Wasserpools aufgestellt. Darunter verläuft eine Sprengschnur. Wird die gezündet, fliegt die Wassermasse einmal in die Luft und kommt geballt wieder herunter.

Was müssen Anwohnerinnen und Anwohner aus Gundremmingen und Umgebung wissen?

Der Landkreis Günzburg hat vor dem Termin eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin sind die Vorgaben erklärt, wie etwa die genauen Sperrungen der Straßen verlaufen und etwa auch, welche Zonen für Drohnen tabu sind. Ausgewiesene Besucherbereiche wird es nicht geben. Rund um die Kühltürme wird ein mehrere Hundert Meter großer Absperrbereich eingerichtet, der ab Freitag, 24. Oktober, 21 Uhr, gilt und bis zum Ertönen des dritten Sprengsignals am Samstag, 25. Oktober, bestehen bleibt. Wer sich dort unbefugt aufhält, muss mit einem Bußgeld bis zu 3000 Euro rechnen. Grundsätzlich empfiehlt das Landratsamt Günzburg, Gundremmingen weiträumig zu umfahren und sich weiter entfernte Aussichtspunkte zu suchen. Rund um den Ort des Geschehens wird ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet, außerdem wird die Staatsstraße zwischen den beiden Kreisverkehren, die Richtung Lauingen/Aislingen beziehungsweise nach Gundremmingen führen, voll gesperrt. Ferner gelten Einbahnstraßenregelungen. Wie Christoph Langer, Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Gesundheit beim Landratsamt, erklärt, ist die Absperrzone auch an natürliche Barrieren gekoppelt. So kann die Polizei an dem Tag besser überwachen. Eine Grenze ist etwa die Donau oder der Wald unterhalb Gundremmingens. Die Polizei wird an dem Tag Kontrollen durchführen, nicht nur auf den Wegen und Straßen, sondern auch per Wärmebildkameras von oben. So wird sichergestellt, dass sich wirklich jeder und jede an die Absperrungen hält.

Was muss ich als Zuschauer wissen? Wie groß wird der Andrang an Schaulustigen sein?

„Wir tun uns wirklich sehr schwer, das einzuschätzen“, sagt Christoph Langer. Eigentlich sei die Niederlegung ein technischer Vorgang, nicht etwa ein Konzert oder Fußballspiel. Doch man sei sich auch bewusst, dass dieses Ereignis Interesse bei vielen weckt. „Wir möchten darauf hinweisen, dass jeder, der der Meinung ist, möglichst nah heranzukommen, mit erheblichen Einschränkungen rechnen muss.“ Man werde sehen, wie das Wetter werde. Ist es neblig und regnerisch, wird man vor Ort keine gute Sicht haben.

Kann ich dann irgendwo sicher und legal parken oder stehen?

Es werden keine extra Parkflächen für den 25. Oktober ausgewiesen. Die Verantwortlichen verweisen auf Livestreams und die Übertragungen der örtlichen Medien. Tobias Bühler, Bürgermeister von Gundremmingen, sagt, dass man auf jeden Fall mit mehrstündigen Verkehrsbehinderungen an diesem Tag rechnen wird. Man sei deswegen auch auf einen Samstag gewichen, damit kein Schulbusverkehr oder Industrie beeinträchtigt wird. „Die Parkplätze des Auwald Sportzentrums sind im Sprengbereich und auch die des Infozentrums des Kernkraftwerks“, so Bühler. Auch wird man in der Gemeinde darauf achten, dass private Zufahrtsstraßen und Parkverbote in Gundremmingen freigehalten werden, sodass Rettungsdienst und Einsatzkräfte durchkommen können. Im Oktober werden die landwirtschaftlichen Flächen meist bestellt sein, das heißt, dass auch solche Flächen zum Anmieten für Zuschauerbereiche wegfallen.

Wie laut wird es und wie oft knallt es?

Die Sprengmeisterin sagt: „Man hört es definitiv, doch es sind Augenblicksmomente.“ Viele würden den zweiten lauten Knall gar nicht mehr mitbekommen, weil man durch den staunenden Blick so abgelenkt sei. Generell sind es mehrere Töne. Als Erstes wird man einen langen Ton hören, das bedeutet: Absperrung herstellen. Das ist sozusagen das Startsignal für das Team vor Ort. Dann folgen zwei kurze Töne, die bedeuten: Achtung, jetzt wird gezündet. Das bedeutet wiederum nicht, dass dann ein roter Knopf gedrückt wird, sondern die Verantwortlichen den Zündmechanismus hochfahren. Schließlich wird man einen Vergrämungsknall hören. Der ist dafür da, dass Tiere in der Nähe „verscheucht“ werden, bevor es eigentlich losgeht. Dann folgt der Knall für Kühlturm Eins, dann wenige Sekunden später Kühlturm Zwei. Mit drei kurzen Tönen wird signalisiert, dass die Sprengung beendet ist.

Wird von der Sprengung überhaupt etwas zu sehen sein?

Das hängt von der Wetterlage ab. Das Kernkraftwerk liegt an der Donau, jetzt im Herbst ist es dort häufig so nebelig, dass man die Kühltürme nicht einmal vom nahe gelegenen Rathaus aus erkennen kann. Aktuell sind die Aussichten für den Samstag gar nicht schlecht: Unterschiedliche Wettermodelle sagen für Gundremmingen klare Sicht und zumindest während der Zeit, in der die Sprengung geplant ist, keinen Regen voraus. Zuschauerinnen und Zuschauer sollten sich allerdings warm anziehen, da sich die Temperaturen um die Mittagszeit zwischen sieben und zehn Grad bewegen dürften.

Gibt es andere Möglichkeiten, die Sprengung live zu verfolgen?

Unsere Redaktion, Hitradio RT1 und a.tv berichten live vor Ort. In einem Liveticker hält unsere Redaktion bereits in den Stunden vor der Sprengung Nutzerinnen und Nutzer online auf dem Laufenden, über unsere Social-Media-Kanäle gibt es Berichte mitten aus dem Geschehen sowie einen Livestream. Bei a.tv wird es ab 11.30 Uhr eine Livesendung aus Gundremmingen geben.

Wie geht es nach der Sprengung weiter?

In Gundremmingen soll weiter Strom erzeugt und gespeichert werden. RWE plant hier den aktuell mit 400 Megawatt größten Batteriespeicher in Deutschland. Bereits wenige Tage nach der Sprengung ist der feierliche Spatenstich für das Projekt geplant, zu dem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet wird. Bereits Ende 2026 könnte in Gundremmingen außerdem das 120-Megawatt-Gaskraftwerk, eine sogenannte Peaker-Anlage, in Betrieb gehen, die sowohl mit Erdgas, als auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Ebenfalls Ende 2026 könnte auch eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage mit 45 Megawatt den Betrieb aufnehmen.