Zwei Kolosse verschwinden: Hier können Sie die Sprengung der Kühltürme im Livestream verfolgen

Lauter Knall, explosives Thema: Wenn die Kühltürme in Gundremmingen gesprengt werden, verschwindet ein Wahrzeichen, dessen Abriss kontrovers diskutiert wird. Ob das Thema für die Menschen in der Region in dem Moment erledigt sein wird, in dem die Sprengmeisterin Ulrike Matthes die Zündung auslöst? Zumindest rund um das Ereignis dürften noch einmal kritische Stimmen laut werden, denn für den Samstag haben zwei Atomkraft-befürwortende Organisationen Protestaktionen in Sichtweite des ehemaligen AKWs angekündigt.

Bedauernde Stimmen aus der Bevölkerung in der Region waren hingegen weniger politischer, sondern vor allem emotionaler Natur. Doch egal, ob aus Abschiedsweh oder Freude: Zahlreiche Schaulustige dürften am Samstag versuchen, das Spektakel aus der Nähe zu verfolgen – zumindest wenn das Wetter mitspielt. Bei der Gemeinde Gundremmingen gingen sogar Anfragen zum Aufstellen von Würstchenbuden ein. Zu Hause gut verpflegt und dabei auch ganz sicher trocken können Sie die Sprengung hier im Livestream verfolgen, die Ereignisse drumherum begleiten wir zudem in unserem Liveticker.

Sprengung der Kühltürme: Sperrzone eingerichtet

Für Zuschauer, die das Geschehen vor Ort verfolgen wollen, gilt es, einiges zu beachten. So wirkt sich die ab Freitagabend geltende Sperrzone nicht nur darauf aus, wie nah man an die Kühltürme herankommt, sondern z. B. auch auf Straßen, die nicht befahrbar sein werden. Von einem geeigneten Aussichtspunkt aus dürfte sich die Sprengung dank der Sperrzone und weiterer Sicherheitsvorkehrungen bedenkenlos verfolgen lassen.

Die 56.000 Tonnen Schutt, die am Samstag niedergehen, werden allerdings nicht die letzten Spuren des Atomzeitalters in Gundremmingen mit sich reißen. Schon allein wegen des weiteren Rückbaus der Anlage, der noch bis weit in die 30er Jahre hinein andauern soll, bleibt dieses Kapitel der Energiegewinnung präsent. Aber auch das Zwischenlager radioaktiver Abfälle, das bereits betrieben wird, bis 2046 genehmigt ist – und wie andere Zwischenlager vor Hintergrund der Endlagersuche immer wieder Gegenstand von Sicherheitsdebatten ist, dürfte die Öffentlichkeit weiter beschäftigen.

Doch selbst unabhängig von Atomenergie wird der Standort Gundremmingen präsent bleiben. So soll auf dem Gelände ein großer Batteriespeicher entstehen, außerdem sind Pläne für ein Gasmotorenkraftwerk bekannt.