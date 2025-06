Alko-Gardentech ist nun vollständig unter chinesischer Leitung

Das Unternehmen Alko-Gardentech gehört nun vollständig zum chinesischem Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. Das hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Ningbo ist in China unter anderem als Hersteller von Rasenmähern bekannt. Die Übernahme, die im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wurde, stelle einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie der Daye Gruppe dar, zu der das Unternehmen gehört. „Diese Übernahme stärkt unsere Position im Gardentech-Geschäft und ermöglicht es uns, unseren Kunden noch mehr innovative Lösungen anzubieten", wird James Ye, Präsident der Daye Group, in der Pressemitteilung zitiert.

Die Akquisition stehe im Einklang mit den laufenden Bemühungen von Daye, sein Portfolio zu erweitern und sein Wachstum zu beschleunigen. Alko Gardentech bringe umfangreiche Erfahrung, hervorragende Produkte und ein starkes und geschätztes Vertriebs- und Servicenetz mit. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Daye Group, einem Unternehmen, das unser Engagement für Innovation und Spitzenleistungen teilt", sagte Peter Kaltenstadler, CEO von Alko Gardentech. "Gemeinsam werden wir neue Möglichkeiten schaffen und unseren Kunden und Stakeholdern einen größeren Wert bieten." Das Geschäft bei dem Kötzer Unternehmen soll in gewohnter Weise weitergehen. Parallel dazu läuft der Integrationsprozess in die Daye-Gruppe. (AZ)