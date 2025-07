Zwei Schulen aus dem Landkreis erhalten eine Auszeichnung von der Kultusministerin

Die Freude an Klang und Rhythmus ist an 100 bayerischen Schulen überall zu spüren, egal ob beim Singen, Musizieren oder bei gemeinsamen Aufführungen. Für ihren außerordentlichen Einsatz im Bereich Musik hat das Bayerische Kultusministerium diesen Grundschulen zum neuen Schuljahr das Profil „Musikbegeisterte Grundschule“ verliehen. Das teilt das Ministerium in einer Pressemitteilung mit. Unter den Preisträgern sind auch zwei Schulen aus dem Landkreis Günzburg vertreten.

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz gratuliert zur Zertifizierung: „Musik verbindet – sie stärkt das Gemeinschaftsgefühl, überwindet Unterschiede und gibt unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken. In einer Zeit, in der soziales Miteinander und persönliche Entwicklung wichtiger sind denn je, leisten die „Musikbegeisterten Grundschulen“ einen unschätzbaren Beitrag. Musik ist dort nicht einfach nur ein Unterrichtsfach, sondern gelebter Alltag. Damit sind sie echte Aushängeschilder für kulturelle Bildung mit Herz und allen Sinnen. Herzlichen Glückwunsch zur verdienten Auszeichnung!“ Neben der Grundschule Reisensburg darf sich auch die Grundschule Jettingen-Scheppach über die Anerkennung freuen. Im Schuljahr 2025/26 sollen die Schulen außerdem im Rahmen einer Zertifizierungsfeier ausgezeichnet werden.

An den musikbegeisterten Grundschulen ist die Musik konsequent im Schulalltag verankert, beispielsweise durch Klassenmusizieren wie Chor- und Instrumentalklassen, Morgenrituale, Lernlieder, Schulversammlungen sowie interdisziplinäre Angebote, erklärt das Kultusministerium. Weiterhin überzeugten sie durch die Teilnahme am Aktionstag „Musik in Bayern“ und bei verschiedenen Veranstaltungen in der Schule und Öffentlichkeit sowie in der Kooperation mit externen Partnern. Das musikalische Konzept der Schule wird dabei von der gesamten Schulfamilie unterstützt. Partner der Initiative sind die Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM) und der Bayerische Musikrat (BMR).

Neben einem repräsentativen Profilschild erhalten die Schulen für ihr außerordentliches Engagement einen Einmalbetrag in Höhe von 1000 Euro, der insbesondere der Umsetzung von musikalischen Aktivitäten wie gemeinsamen Projekten beispielsweise mit Verbänden, Vereinen sowie Musikerinnen und Musikern vor Ort dient. Außerdem werden spezielle Fortbildungsangebote sowie eine eigens für die zertifizierte Grundschule verfasste Geschichte voller Abenteuer und Musik zur Verfügung gestellt. (AZ)