60-Jährige fährt in Autenried zu schnell und prallt gegen Baum

Warum eine Autofahrerin auf der Straße von Autenried nach Biberberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und gegen einen Baum prallt.

Eine 60-jährige Autofahrerin ist auf der Staatsstraße 2022 von Autenried in Richtung Biberberg gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei passte sie die Geschwindigkeit ihres Autos nicht an die Witterungsverhältnisse an und verlor deswegen in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto schleuderte von rechts über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum.

Fahrerin bleibt unverletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Frau unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 8000 Euro. (AZ)