Leichtes Helles vom Autenrieder gehört zu den besten Bieren der Welt

Mitte September, Messezentrum Nürnberg: Rund 150 internationale Bierexpertinnen und -experten treffen sich, um in einer zweitägigen Blindverkostung insgesamt 2360 Biere zu beurteilen. Die Bewertung erfolgt dabei objektiv und rein nach sensorischen Kriterien: Optik, Geruch und Geschmack sowie sortentypische Merkmale der eingereichten Biere entscheiden über Gold, Silber und Bronze beim European Beer Star.

Über Gold bei der diesjährigen Ausgabe des renommierten Bierwettbewerbs darf sich die Schlossbrauerei Autenried freuen. Bei der Preisverleihung des European Beer Star 2024 am 27. November, die während der Fachmesse BrauBeviale in Nürnberg stattfand, nahmen Rudolf Feuchtmayr (Geschäftsführer) Matthias Hieber (1. Braumeister) und Patrik Klein (Brauer) den begehrten Award entgegen: „Dass sich unser Leichtes Helles gegen eine Vielzahl weiterer Biere beim European Beer Star durchsetzen konnte, macht mein Team und mich sehr stolz. Von einer unabhängigen Jury aus internationalen Bierexpertinnen und -experten bestätigt zu bekommen, dass unser leichtes Helles zu den besten Bieren der Welt gehört, ist ein unbeschreibliches Gefühl und Lohn für die Mühen und das Herzblut, dass wir in unsere Produkte stecken.“

Die eingereichten Biere wurden im Rahmen der European Beer Star Verkostung in insgesamt 75 Kategorien verkostet und bewertet – darunter traditionelle deutsche Biersorten wie Pils, Helles oder Weißbier, aber auch eher unbekanntere Stile wie Grodziskie, Geuze und holzfassgelagerte Spezialbiere.

Schlossbrauerei Autenried hat schon mehrere Medaillen bekommen

„Seit Beginn des European Beer Star im Jahr 2004 stehen die Bierstile europäischen Ursprungs im Fokus unseres Wettbewerbs. Teilnehmen dürfen jedoch Brauereien aus aller Welt, egal ob international agierende Großbrauerei oder kleine Gasthausbrauerei um die Ecke. Mit Anmeldungen aus über 50 Ländern ist der European Beer Star zudem einer der internationalsten Bierwettbewerbe“, so Stefan Stang, vom veranstaltenden Verband Private Brauereien.

Die Autenrieder Brauerei nimmt schon seit der Einführung des European Beer Stars an diesem Wettbewerb teil und konnte laut Pressemitteilung bereits über 30 Medaillen dort erzielen. In Autenried ist man überzeugt, dass die zurückliegenden sowie die aktuellen Auszeichnungen das Ergebnis der jahrzehntelangen, konsequenten Verfolgung der hohen Qualitätsansprüche ist. „Die Konsumenten wissen eine solche Auszeichnung zu schätzen“, erklärt Rudolf Feuchtmayr, „und für unsere Mitarbeiter ist dieser Preis Ansporn, weiterhin alles dafür zu tun, dass wir qualitativ und geschmacklich hochwertige Biere brauen.“ (AZ)