Auto sitzt nach Unfall in Dürrlauingen auf Mauer fest

Am Montag, gegen 1.45 Uhr, teilte ein Anwohner bei der Polizeiinspektion Burgau mit, dass am Urlesberg in Mindelaltheim ein Pkw stehe, der offenbar einen Unfall gehabt habe. Die eingesetzte Polizeistreife konnte feststellen, dass der Unfallverursacher scheinbar von der Dossenberger Straße in den Urlesberg abgebogen war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren war. Das Auto saß auf der Mauer auf und konnte nicht mehr weggefahren werden. Der verantwortliche Fahrer war nicht mehr an der Unfallstelle, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher oder den Unfallhergang erbittet die Polizei unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

