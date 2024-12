Firmenlogos an Pkw abgekratzt: Polizei sucht in Ichenhausen und in Burgau nach Zeugen

In Burgau und Ichenhausen kam es zwischen Samstag und Sonntag zu Sachbeschädigungen. In Ichenhausen hat ein 24-Jähriger sein Auto am Wochenende an einer E-Ladesäule des Verbrauchermarktes im Weiler Weg geparkt. Der blaue Pkw stand dort von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10.40 Uhr. Als der Geschädigte zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte die Firmenlogos an der Fahrzeugfront und am Heck abgekratzt hatten. Zudem hinterließen sie einen etwa fünf Zentimeter langen Kratzer auf der Motorhaube. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08221/9190 melden.

Unfallflucht in der Nähe des Burgauer Therapiezentrums

In Burgau ist ein weißer VW am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr beschädigt worden. Laut Polizei stand das Auto auf einem Parkplatz gegenüber des Therapiezentrums in Burgau. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den VW im linken Heckbereich. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei bittet unter 08222/96900 um Hinweise. (AZ)