Autofahrerin fährt bei Kötz eine Katze an

Eine Autofahrerin hat am Freitagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Kötz und Oxenbronn eine Katze angefahren. Nach Angaben der Polizei war die 37-Jährige gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw unterwegs, als sich der Zwischenfall ereignete. Hierbei querte eine Katze die Fahrbahn und wurde von der Autofahrerin erfasst. Die angefahrene Katze wurde durch die Polizeistreife zum Tierarzt gebracht und zunächst versorgt. Da kein Besitzer der Katze bekannt ist, wurde diese im Anschluss weiter an das Tierheim übergeben. Die Besitzer der schwarz-weißen Katze können sich beim Tierheim Günzburg melden. Am Fahrzeug der 37-Jährigen entstand kein Sachschaden. (AZ)

