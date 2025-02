Massenkollision an der B16 in Günzburg: Fünf Autos stoßen zusammen, vier Personen verletzt

Ein Unfall mit fünf Fahrzeugen hat sich am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr an der Auffahrt von der Staatsstraße 2510 (nähe Kreiskliniken) zur B16 ereignet. Dabei wurden vier Personen verletzt, wie die Polizei in Günzburg auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Ein Beamter schilderte den Hergang so: Offenbar hatte eine Person am Steuer eines Fahrzeugs das rote Licht einer Ampel übersehen und fuhr los. In der Folge kam zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug und schließlich mit drei weiteren im Gegenverkehr auf der B16. Mehrere Rettungskräfte rückten aus und kümmerten sich um die Verletzten. Diese wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Man gehe davon aus, dass die Personen leicht verletzt wurden, so die Polizei.

Auch ein Transporter war an der Kollision mit insgesamt fünf Fahrzeugen beteiligt. Foto: Alexander Kaya

Unfall in Günzburg an der B16: Vier Personen verletzt

Mitglieder der Feuerwehr Günzburg sperrten die Unfallstelle ab. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Kollision dauern an, sagte der Polizeisprecher am Dienstagabend weiter. Genaue Angaben zur Höhe des Sachschadens machte er zwar nicht. Allerdings dürfte dieser erheblich sein, hieß es. Vier der fünf Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr farbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße sei gegen 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden. (caj)

Die Feuerwehr Günzburg war mit mehreren Mitgliedern im Einsatz. Foto: Alexander Kaya