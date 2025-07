Augsburger Straße ist ab 4. August wieder frei befahrbar

Autofahrer können aufatmen: Die Hauptverkehrsachse Augsburger Straße ist ab Montag, 4. August, wieder frei befahrbar. Die zuletzt gesperrte Kreuzung zur Sedan- und Wörthstraße ist ab diesem Zeitpunkt wieder offen. Die Stadtwerke Günzburg, die Wasserleitungen erneuert und Fernwärmeleitungen verlegt haben, sind in diesem Bereich mit den Arbeiten im Untergrund fertig. Damit gehören einige Einschränkungen der Vergangenheit an. Das teilt die Stadt Günzburg mit.

Durch die Vollsperrung der vergangenen Wochen konnten der Pressemitteilung zufolge die Arbeiten reibungslos und schneller als mit Teilsperrungen ausgeführt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck bedankt sich bei allen Bürgern für das Verständnis für die Baumaßnahmen: „Wie sich gezeigt hatte, waren die Bauarbeiten unerlässlich und der Zustand mancher Versorgungsleitungen nach so langer Zeit kritisch. So eine Generalüberholung lässt sich nicht ohne Einschränkungen organisieren und umsetzen. Umso dankbarer bin ich, dass alles schnell und gut funktioniert hat und die Versorgung mit Wasser und Wärme nun auf dem neuesten Stand ist“. Bis zur Freigabe der Augsburger Straße werden in der Augsburger Straße zwischen Wilhelm-Lorenz-Weg und Sedanstraße sowie im dortigen Kreuzungsbereich die endgültige Asphaltdecke aufgetragen. Auch die Sedanstraße wird, so weit wie es die Bauarbeiten zulassen, asphaltiert. Im Anschluss folgen Rest- und Markierungsarbeiten in diesem großen Abschnitt.

Baustellenampel am Bürgermeister-Landmann-Platz wird abgebaut

Die Bauarbeiten der Stadtwerke gehen dann nahtlos weiter. In der Sedanstraße werden die restlichen Leitungsarbeiten und Hausanschlüsse in Richtung Josef-Seitz-Platz hergestellt. Da parallel auch Leitungsarbeiten am Josef-Seitz-Platz direkt im Anschluss zur Sedanstraße in Angriff genommen werden, bleibt die Sedanstraße eine Sackgasse. In diese kann von der Augsburger Straße bis zur Baustelle ein- und ausgefahren werden. Ab Montag, 4. August, werden die Zu- und Abfahrten „Am Stadtbach“ zum Josef-Seitz-Platz gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage Jahnstraße erfolgt über die Krankenhausstraße und An der Kapuzinermauer bzw. über die Augsburger Straße und Wilhelm-Lorenz-Weg.

Vorbei ist die Zeit der Baustellenampel am und zum Bürgermeister-Landmann-Platz. Diese wird in Kürze nicht mehr benötigt und abgebaut. Foto: Heike Schreiber

Vorbei ist laut Stadt die Zeit der Baustellenampel am und zum Bürgermeister-Landmann-Platz. Diese wird nicht mehr benötigt und abgebaut. Auch die Parkplätze „Am Stadtgraben“ stehen ab 8. August wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die gesperrte Zufahrt vom Josef-Seitz-Platz in die Straße „Am Stadtbach“ macht eine Verlegung der Bushaltestellen erforderlich. Ersatzhaltestellen werden im Steppachweg angeboten.

Die Sedanstraße bleibt weiter eine Sackgasse, da dierestlichen Leitungsarbeiten und Hausanschlüsse in Richtung Josef-Seitz-Platz hergestellt werden. Foto: Heike Schreiber

Die Umleitung erfolgt über die Christa-Wall-Straße und die Goethestraße. In beiden Straßen gilt für die Dauer der Umleitung ein absolutes Halteverbot, um ein schnelles Durchkommen für Feuerwehr und Rettungsdienst im Notfall sicherzustellen. „Um die Einschränkungen für den Busverkehr, insbesondere für die Schülerbeförderung, so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten überwiegend in den Sommerferien ausgeführt“, erklärt Lothar Böck. Er bittet für die Einschränkungen um Verständnis. (AZ)