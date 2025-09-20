Icon Menü
Baut die Gemeinde Kammeltal ein neues Feuerwehrhaus in Ettenbeuren?

Kammeltal

Bekommt die Feuerwehr in Ettenbeuren einen Neubau?

Um ab 2026 den geforderten Rettungswagen vor Ort stationieren zu können, arbeitet die Gemeinde mit Hochdruck Pläne aus - auch für ein neues Domizil für die Floriansjünger.
Von Heike Schreiber
    Bisher ist die Feuerwehr in Ettenbeuren im selben Gebäude wie das Rathaus untergebracht. Jetzt gibt es wieder Pläne für einen Neubau.
    Bisher ist die Feuerwehr in Ettenbeuren im selben Gebäude wie das Rathaus untergebracht. Jetzt gibt es wieder Pläne für einen Neubau. Foto: Gemeinde Kammeltal

    Die Gemeinde Kammeltal steht „etwas unter Zeitdruck“, gibt der Kämmerer und Leiter der Verwaltung, Ernst-Uwe Walter, zu. Seitdem der Rettungszweckverband Donau-Iller beschlossen hat, ab dem kommenden Jahr einen Rettungswagen in Ettenbeuren zu stationieren, bastelt die Kommune mit Hochdruck an verschiedenen Plänen. Denkbar wäre ein Neubau ausschließlich für den Rettungsdienst oder aber ein Neubau für die Feuerwehr Ettenbeuren. Dann würde die geforderte Rettungswache im bisherigen Feuerwehrgerätehaus untergebracht. Aus Sicht der Verwaltung die bessere, aber auch kostspieligere Lösung. In der jüngsten Sitzung war der Gemeinderat gefordert. Und traf eine einstimmige Entscheidung.

