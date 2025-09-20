Bekommt die Feuerwehr in Ettenbeuren einen Neubau?

Die Gemeinde Kammeltal steht „etwas unter Zeitdruck“, gibt der Kämmerer und Leiter der Verwaltung, Ernst-Uwe Walter, zu. Seitdem der Rettungszweckverband Donau-Iller beschlossen hat, ab dem kommenden Jahr einen Rettungswagen in Ettenbeuren zu stationieren, bastelt die Kommune mit Hochdruck an verschiedenen Plänen. Denkbar wäre ein Neubau ausschließlich für den Rettungsdienst oder aber ein Neubau für die Feuerwehr Ettenbeuren. Dann würde die geforderte Rettungswache im bisherigen Feuerwehrgerätehaus untergebracht. Aus Sicht der Verwaltung die bessere, aber auch kostspieligere Lösung. In der jüngsten Sitzung war der Gemeinderat gefordert. Und traf eine einstimmige Entscheidung.

Heike Schreiber

89358 Kammeltal

Feuerwehr