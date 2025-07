Neues Ladenschlussgesetz: Gibt es in Günzburg und Krumbach bald mehr verkaufsoffene Nächte?

Shoppen und flanieren bis 22 Uhr, umrahmt von Musik und kulinarischen Angeboten: lange Einkaufsnächte sind im Landkreis beliebt. In Günzburg und Krumbach finden in diesem Jahr je zwei verkaufsoffene Nächte statt. Nach dem neuen Ladenschlussgesetz, das in Bayern ab August in Kraft treten wird, wären sogar bis zu acht Einkaufsnächte an Werktagen bis 24 Uhr möglich. Und zwar ohne, dass es dafür einen besonderen Anlass wie ein Stadtfest oder ein Jubiläum braucht. Darüber hinaus dürfen einzelne Geschäfte an vier Tagen im Jahr ebenfalls bis Mitternacht öffnen. Inwieweit wird der Einzelhandel in der Region diese neuen Möglichkeiten nutzen?

