Was tun Uhrmacher, Friseure und Bäcker? Serie gibt Einblick ins Handwerk

Der eine ist Uhrmacher, der zweite Goldschmid, der dritte Friseur. In dieser Serie erzählen Menschen aus lokalen Betrieben, was ihnen ihr Beruf bedeutet.

Handwerk, das ist Vergangenheit. Schon seit Tausenden Jahren backen Menschen Brot, sie bauen Häuser, schmieden Schmuck. Damals war ganz klar: Ohne das Handwerk geht es nicht. Handwerk, das ist auch Gegenwart. Doch das Ansehen der Berufe innerhalb der Gesellschaft ist gesunken. Betriebe kämpfen um Auszubildende – und damit um die Zukunft der Handwerksberufe. Denn wer sonst braut Bier? Was passiert, wenn die Heizung kalt bleibt? Wer bringt Licht ins Dunkle, wenn der Strom ausfällt? Es sind die Handwerker und Handwerkerinnen, die dann da sind, wenn das Moderne nicht gleich das Beste ist. Die wissen, wie Dinge des Alltags funktionieren und helfen, wenn sie es einmal nicht tun.

Wir haben fünf Handwerksbetriebe im Landkreis Günzburg besucht, um den Alltag im Handwerk erlebbar zu machen. Das Besondere: In einer Audio-Slideshow kommen die Arbeitenden selbst zu Wort und erklären, wieso das Handwerk auch die Zukunft sein muss.

Episode 1 Ein Besuch in der Uhrmacherwerkstatt

Normalerweise ist es in Tobias Stumpfs kleinen Werkstatt nicht so ruhig. Wann immer er hier unten sitzt, lässt er eigentlich Musik oder Podcasts laufen. Heute ist lediglich ein kaum vernehmbares Klacken zu hören, wenn Stumpf vorsichtig die winzigen Teile eines Uhrwerks mit einer Pinzette aufhebt und langsam wieder zu einer Uhr zusammenfügt. "Ich war schon immer total fasziniert von diesen kleinen Uhrwerken", durchbricht Stumpf die Stille. Mit einem Monokel auf dem rechten Auge beugt sich der 32-Jährige über seinen Werktisch, sodass auch jedes Teil wieder an seinen ursprünglichen Platz gelangt.... Zum Artikel

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Werte schaffen und erhalten: Uhrmachermeister Tobias Stumpf repariert Uhren aller Art. In unserer Serie über das Handwerk in Günzburg gibt er Einblicke in seinen Beruf. Video: Nadine Ballweg

Episode 2 Ein Besuch in der Goldschmiede

Um sein Handwerk wirklich gut zu beherrschen, reicht es manchmal nicht aus, alle nötigen Disziplinen und Techniken zu meistern. Natürlich hilft es ungemein, auf das eigene Können zu vertrauen. Fragt man Martina Rosenberger aus Krumbach, ist es damit aber noch nicht getan. Die Meistergoldschmiedin setzt in ihrem Beruf viel auf Köpfchen. Und auf das Herzblut, das sie in ihre Schmuckstücke steckt... Zum Artikel

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Schmuck ist mehr, als fein verarbeitetes Metall: Goldschmiedemeisterin Martina Rosenberger fertigt in ihrer Werkstatt individuelle Schmuckstücke. In unserer Serie über das Handwerk in Günzburg gibt sie Einblicke in ihren Beruf. Video: Nadine Ballweg

Episode 3 Ein Besuch im Friseursalon und -museum

Vor wenigen Wochen hat Eugen Christoph ein letztes Mal die Tür zu seinem Salon geschlossen. Sieben Jahrzehnte lang hat der Friseurmeister für sein Handwerk gelebt. Ganz egal, ob wuchtige Elvis-Tollen, akribische Modehaarschnitte oder die klassische Dauerwelle – der leidenschaftliche Friseur erlebte jegliche Trends und kannte die benötigten Techniken. Der Mann, der einmal sagte, er würde arbeiten, bis er hundert ist, hat sich Ende 2023 nach 71 Jahren im Beruf in den Ruhestand begeben. Bei einem letzten Besuch unserer Redaktion im Friseursalon blickt er auf sich ständig verändernde Zeiten zurück... Zum Artikel

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In seinen über 70 Jahren im Beruf hat Eugen Christoph viele Trends und Techniken kommen und gehen sehen. In unserer Serie blickt er auf die Veränderungen in seinem Beruf zurück. Video: Nadine Ballweg

Episode 4 Ein Besuch in der Schuhmacherwerkstatt

In der Günzburger Hofgasse lebt das Erbe der Familie Frick fort. Seit 1870 sind die Schuhmacher mit ihrer Werkstatt ein Anlaufpunkt für Kundinnen und Kunden, die mehr als nur modisches Schuhwerk suchen. 1980 übernahm Norbert Josef Frick das Geschäft und brachte gleichzeitig die Orthopädieschuhtechnik in Haus mit ein. Seine Tochter Sara wird in seine Fußstapfen treten, wie er bis heute jene seines Vaters, Groß- und Urgroßvaters füllt. "Er hat sich das immer gewünscht", erzählt Sara Frick. Mit dem Beruf möchte sie anderen helfen. "Gutes Gehen trägt viel zur Lebensqualität bei", begründet Frick ihre Leidenschaft für ihr Handwerk... Zum Artikel

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Sara Frick ist Orthopädieschuhmachermeisterin. In ihrem Beruf stellt sie Schuhe nach Maß her, um ihrer Kundschaft das Leben zu erleichtern. Video: Nadine Ballweg

Episode 5 Ein Besuch im der Backstube

Um 1.30 Uhr geht am Morgen in der Backstube der Bäckerei Hurler das Licht an. Jeden Tag werden zuerst die Teige aufgearbeitet, erklärt Bäckermeisterin Anna Hurler. Heute ist sie selbst seit drei Uhr dabei, stellte mit der ersten Schicht des Tages bereits neue Teige her und bereitete weitere vor. Jeder wisse, welcher Schritt welchem folgen muss, damit am Ende alles pünktlich fertig ist und in einem Fluss über die vielzähligen Arbeitsflächen geht. Der Trubel in der Backstube geht auch noch nach ihrer ersten Pause weiter, doch er hat System, jeder Handgriff, egal ob Kneten, Wiegen oder Käse-Streuen sitzt. So ginge es hier immer zu. Für die 23-Jährige war schnell klar: Das ist ihre Zukunft... Zum Artikel