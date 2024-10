„Kinder gehen unbedarft mit dem Thema Tod um“: Sie schreibt besondere Kinderbücher

Jeden Nachmittag fliegen das kleine Schmetterlingsmädchen Lisbeth Flatterhaft und sein Opa Flatterhaft nach dem Kindergarten eine Runde spazieren. Sie flitzen dann über die Felder und am Seerosenteich angekommen, erzählt der Großvater manchmal Geschichten aus seiner Kindheit. Doch eines Tages schafft der Opa nicht mehr den ganzen Weg um die großen Felder. Er ist schnell aus der Puste. Daheim liegt er viel auf dem Sessel und schläft. Eines Tages holt der Papa die kleine Lisbeth früher vom Kindergarten ab. Auf dem Heimflug erklärt er ihr, dass der Opa am Vormittag wieder in seinem Sessel eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht ist. Er ist gestorben.

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amazon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis