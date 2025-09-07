Icon Menü
Betrug mit Pokémon-Karten: 24-Jähriger soll Steine als Retoureninhalt hineingepackt haben

Günzburg

24-Jähriger aus dem Kreis Günzburg vor Gericht: Es geht um Betrug mit seltenen Sammlerkarten

Eine Mutter wollte ihrem Sohn Pokémon-Karten zur Einschulung schenken. Als sie das Paket öffnet, liegen dort Steine. Ein 24-Jähriger soll die Karten eingesackt haben.
Von Wolfgang Kahler
    Manche Karten sind sehr beliebt und bei Sammlern heiß begehrt.
    Manche Karten sind sehr beliebt und bei Sammlern heiß begehrt. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Der junge Mann war ziemlich verärgert. Kurz zuvor hatte der 24-Jährige vom Günzburger Amtsgericht eine saftige Geldstrafe kassiert. Er selbst empfindet die Verurteilung wegen Betrugs als völlig ungerechtfertigt, sagte er gegenüber der Redaktion nach der Verhandlung. Der Vorwurf: Er soll Pokémon-Karten gegen Steine und Klopapier ausgetauscht und als Retourenpaket an den Online-Händler zurückgesendet haben.

