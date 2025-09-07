24-Jähriger aus dem Kreis Günzburg vor Gericht: Es geht um Betrug mit seltenen Sammlerkarten

Der junge Mann war ziemlich verärgert. Kurz zuvor hatte der 24-Jährige vom Günzburger Amtsgericht eine saftige Geldstrafe kassiert. Er selbst empfindet die Verurteilung wegen Betrugs als völlig ungerechtfertigt, sagte er gegenüber der Redaktion nach der Verhandlung. Der Vorwurf: Er soll Pokémon-Karten gegen Steine und Klopapier ausgetauscht und als Retourenpaket an den Online-Händler zurückgesendet haben.
Günzburg
