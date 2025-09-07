Günzburg 24-Jähriger aus dem Kreis Günzburg vor Gericht: Es geht um Betrug mit seltenen Sammlerkarten

Eine Mutter wollte ihrem Sohn Pokémon-Karten zur Einschulung schenken. Als sie das Paket öffnet, liegen dort Steine. Ein 24-Jähriger soll die Karten eingesackt haben.