Mann will online einen Hund kaufen und wird betrogen

In Kötz wollte ein Mann einen Hund über einen Online-Anbieter kaufen und ist dabei zum Opfer eines Betrugs geworden. Am 30. Dezember 2024 wollte der Mann laut Polizeibericht einen Hund zum Preis von 500 Euro online erwerben. Der Anbieter verlangte vorab eine Überweisung in Höhe von 250 Euro. Diesen Betrag überwies der Geschädigte nach Angaben der Polizei zunächst. Im weiteren Verlauf sollte der Geschädigte weitere 250 Euro über Gutscheinkarten als Restzahlung begleichen. Auch dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Als sich schließlich ein angeblicher Mitarbeiter eines Flughafens bei ihm meldete und eine Versicherungsgebühr in Höhe von rund 1000 Euro forderte, wurde er misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

