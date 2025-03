20 Jahre Musikkapelle Lyra Echlishausen-Bühl

Die Musikkapelle Lyra feierte ein ganz besonderes Jubiläum: 20 Jahre musikalische Tradition und Gemeinschaft. Das Konzert, das in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle in Kissendorf stattfand, zog zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer an und wurde zu einem unvergesslichen Abend.

Unter der Leitung von Dirigent Marcus Keller präsentierte die Kapelle ein abwechslungsreiches Programm, das von traditionellen Märschen über moderne Arrangements bis hin zu beliebten Melodien reichte. Zusammen mit dem Schülerorchester und dem Jugendblasorchester Bibertal wurde ein vielfältiges musikalisches Erlebnis geboten, das sowohl die jüngeren als auch die erfahreneren Musiker in den Mittelpunkt stellte.

Die Zuschauer waren begeistert von der Vielfalt der Darbietungen. Besonders hervorzuheben war die Aufführung des Stücks „Wir sagen Dankeschön“, das die Zuhörer mit seiner Emotionalität besonders mitriss. Dieses Stück wurde eigens umgeschrieben, um Dirigent Marcus Keller für 20 Jahre hervorragende Dirigentschaft zu danken. Die Kapelle zeigte nicht nur ihr Können, sondern auch den Teamgeist und die Leidenschaft, die sie seit zwei Jahrzehnten verbindet.

Icon Vergrößern Ein Dankeschön für 20 Jahre Dirigentschaft gab es für Marcus Keller. Foto: Patrick Pfeffer Icon Schließen Schließen Ein Dankeschön für 20 Jahre Dirigentschaft gab es für Marcus Keller. Foto: Patrick Pfeffer

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Konzert zu einem so großen Erfolg gemacht haben. Ihre Unterstützung und Begeisterung sind für die Musikkapelle Lyra von unschätzbarem Wert. Auch die zahlreichen Helfer und Unterstützer, die im Hintergrund gearbeitet haben, verdienen Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Organisation. Die Musikkapelle Lyra blickt nun voller Zuversicht in die Zukunft und freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren mit ihrer Musik zu begeistern. Das Jubiläumskonzert war nicht nur ein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte, sondern auch ein Ausblick auf viele weitere musikalische Höhepunkte, die noch kommen werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.