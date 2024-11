Bei Nässe von der Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montagabend mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 22 Uhr auf der Staatsstraße 2023 von Rieden kommend in Richtung Großkissendorf. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Auto in den angrenzenden Straßengraben. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.700 Euro. (AZ)

