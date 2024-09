Betrunkener Exhibitionist in Echlishausen schockiert Seniorin

Eine 73-jährige Frau machte am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in Echlishausen eine verstörende Entdeckung: Wie die Polizei bekanntgibt, wurde die Frau auf einen 54-jährigen Mann aufmerksam, der in einem Gebüsch lag und an seinem erigierten Glied manipulierte. Die Frau teilte dies der Polizeiinspektion Günzburg mit. Als die Polizei eintraf, manipulierte dieser weiterhin an seinem Glied. Laut Polizeiangaben wurde der 54-Jährige für weitere Maßnahmen auf die Polizeiinspektion gebracht. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann zusätzlich betrunken war. Wegen exhibitionistischer Handlungen wurde gegen den Mann nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei. (AZ)

Echlishausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gebüsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis