Bibertal

18:00 Uhr

Bibertalerin wartet seit über einem Jahr auf Fotovoltaik-Anschluss

Plus Der Umwelt etwas Gutes tun, die Energiewende vorantreiben: Elisabeth Eiband möchte Strom aus ihrer PV-Anlage einspeisen. Doch das ist schwieriger als gedacht.

Von Felix Gnoyke

Etwas für die Umwelt tun, die Energiewende vorantreiben und dabei noch einen kleinen Nebenverdienst erwirtschaften. Hört sich gut an, oder nicht? Das dachte auch Elisabeth Eiband aus Ettlishofen im Bibertal, als sie ihre Fotovoltaikanlage bauen ließ. Da gibt es nur ein Problem: den Netzbetreiber. Um ihren Strom einspeisen zu können, muss dieser die PV-Anlage an das örtliche Netz anschließen. Darauf wartet sie bereits seit über einem Jahr. So verliert sie nicht nur Nerven, sondern auch potenzielle Einnahmen.

