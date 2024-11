Der Historische Verein Bibertal ist jetzt Geschichte

Das Problem ist omnipräsent und hat sich seit der Pandemie nochmals verschärft. Den Vereinen fehlt der Nachwuchs. Aktive Mitglieder werden immer weniger und jene, welche der Organisation noch die Treue halten, sind oft auch in anderen Vereinen tätig. So steigt die Belastung der noch verbliebenen Mitglieder. Ein Teufelskreis, wie das Beispiel des Historischen Vereins Bibertal zeigt. Zuletzt war es noch eine Handvoll Mitglieder, die zur Versammlung gekommen waren, welche über die Auflösung des Historischen Vereins Bibertal zu entscheiden hatten. Mit der satzungskonformen 4⁄5 Mehrheit wurde dessen Liquidation beschlossen; das Vereinsvermögen ging an die Gemeinde Bibertal. Hannes Schwarz war derjenige, der dagegen stimmte. Er wollte die Gruppe weiterführen. Doch es war niemand mehr bereit, sich darin zu engagieren.

