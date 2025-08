Ehrung für halbes Jahrhundert Treue zur CSU

Im Rahmen der CSU-Ortshauptversammlung in Bibertal hat der Kreisvorsitzende und Landrat, Hans Reichhart, auch Mitglieder geehrt, die schon Jahrzehnte der CSU verbunden sind. Konrad Knaier wurde die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft zuteil. In seiner Laudatio würdigte der Kreisvorsitzende, dass Konrad Knaier ein verlässlicher Partner ist, der durch sein Engagement in der Kommunalpolitik Zeichen gesetzt hat. Eine Ehrenurkunde mit Ehrennadel erhielt ebenso Hans Werdich - hier anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums. Auch der in Bibertal wohnhafte Fraktionsvorsitzende im Kreistag und Bürgermeister von Ichenhausen, Robert Strobel, engagiert sich - wie ebenfalls das langjährige Gemeinderatsmitglied Roland Werdich - seit 35 Jahren in der CSU. Der Landrat betonte, dass es in der heutigen Zeit mühsam ist, junge Menschen für die Politik zu begeistern; desto wichtiger sei es, dass man sich auch auf langjährige Mitglieder verlassen kann.

