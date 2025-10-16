Erfolge in Serie

Tanja Keck vom Schützenverein Edelweiß Bühl beendete Anfang Oktober ihre erfolgreiche Saison mit dem 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften des DSB in Hannover. Sie erzielte den Sprung auf das Treppchen mit 308,4 Ringen in der Disziplin 50m Auflage mit den KK-Gewehr. Vorausgegangen war die Qualifikation bei den Bayrischen Meisterschaften in München, wo sie mit 305,1 Ringen ebenfalls den 3. Platz erreichte. Auch in der Disziplin Luftgewehr aufgelegt feierte Tanja glänzende Erfolge. So siegte die Edelweißschützin bei den Herbstmeisterschaften des Bayrischen Schützenbundes in München. Sie errang den 1. Platz mit 316 Ringen. Mit diesen Erfolgen festigt Tanja Keck erneut ihren Ruf als Leistungsträgerin des Schützenvereins Edelweiß Bühl.

