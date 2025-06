Erfolgreiches Festwochenende im Bibertal

Am vergangenen Wochenende lockte das beliebte Gartenfest des Musikverein Eintracht Kissendorf im Bibertal wieder zahlreiche Besucher an. Sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag herrschte auf dem Festgelände eine ausgelassene Stimmung. Die Gäste durften sich über schwäbische und regionale Spezialitäten freuen, die bei bestem Wetter großen Anklang fanden. Für musikalische Vielfalt sorgten zahlreiche Musikgruppen: Die Blaskapelle Unterroth, der Musikverein Eintracht Kissendorf, das Jugendblasorchester Bibertal, das Schülerorchester, die Kissendorfer Freizeitmusikanten sowie die Musikgesellschaft Bellenberg überzeugten mit ihren abwechslungsreichen Auftritten die Festgemeinde. Auch an die jüngeren Besucher wurde gedacht: Ein große Hüpfburg sowie fantasievolles Kinderschminken machten das Fest zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Zudem schnupperten die kleinsten Gäste Bühnenerfahrung bei einer Tanzaufführung. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Besucherinnen und Besuchern, den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Lieferanten und natürlich unseren Musikerinnen und Musikern, ohne die dieses Fest nicht möglich gewesen wäre. Der Musikverein Eintracht Kissendorf freut sich schon jetzt auf das nächste Gartenfest – Save the date: 13 und 14. Juni 2026.

