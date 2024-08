Erreger im Trinkwasser: Chlorung erschwert die Ursachenforschung

Einmal mehr ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Bibertal um die Trinkwasserproblematik – ein Punkt, der zunächst nicht auf der Tagesordnung stand und zu dem Vertreter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH als Betreiber der Anlage gekommen waren. Hintergrund war das seit dem 24. Juli bestehende Abkochgebot sowie eine durch das Landratsamt Günzburg noch am Dienstagnachmittag angeordnete Chlorung.

Erneut waren Erreger festgestellt worden, dann aber hatte es wieder negative Befunde gegeben. Man wolle der Ursache auf den Grund gehen, was jedoch nach einer Chlorung nicht mehr möglich sei. Wenn man eine solche Maßnahme durchführe, dann sollte dies an zentraler Stelle und im Rahmen der Trinkwassergewinnung bei der Rauher-Berg-Gruppe, dem Vorlieferanten erfolgen, mit dem man eng in Kontakt stehe, für den aber das Landratsamt Neu-Ulm zuständig sei. Eine entsprechende Anordnung gebe es von dortiger Seite nicht. Günzburg agiere anders. Man sei an einer konstruktiven Lösung bemüht, auch im Hinblick auf die entsprechenden Entscheidungen beider Landratsämter.