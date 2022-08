Bibertal

vor 31 Min.

Jetzt gibt es Details zum geplanten Wohnraum in Bühl

Der Erhalt der Eiche hat sich erledigt: In Absprache mit einem Baumexperten und der Unteren Naturschutzbehörde musste die Eiche in Bühl gefällt werden.

Plus Die Planungen für die Mehrfamilienhäuser in Bühl gehen voran. Wie sieht es aber mit dem Lärmschutz, der Gebäudehöhe und etwa der alten Eiche aus? Es gibt Antworten.

Von Sandra Kraus

Der Bebauungsplan für die Bürgermeister-Fischer-Straße in Bühl hat rund ein Dutzend Zuhörerinnen und Zuhörer in die Gemeinderatsitzung im Traubesaal gelockt. Der dringende Bedarf an Wohnraum und der bayernweit gewünschten Innenverdichtung durch das Nutzen frei stehender Flächen und Erhöhung der Kubatur, der ein Investor durch den Bau von Mehrfamilienhäusern nachkommen will, treffen auf Anliegen der Nachbarschaft. Diese fürchten Schatten sowie mehr Verkehr im Ort und Einschränkungen für ihr Gewerbe. In der Gemeinderatssitzung ging es um die Punkte, die anlässlich der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung eingegangen waren. Stadtplaner Thomas Häußler vom beauftragten Büro in Neu-Ulm fasste die am meisten genannten fünf Punkte zusammen. Das waren Lärmschutz, Gebäudehöhe, Baufenster, Lage des Wendehammers und Erhalt der Eiche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .