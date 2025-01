Unbekannter beschädigt Wohnungstür in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße in Bibertal ist im Laufe des Dienstags eine Wohnungstür beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei demolierte ein bislang unbekannter Täter die Tür im Zeitraum zwischen 5.30 und 18 Uhr. Als der Geschädigte nach der Arbeit zurück zu seiner Wohnung kam, stellte er frische Schäden an seinem Türblatt und dem Türschloss fest. Die Wohnungstüre war jedoch noch intakt und verschlossen. Die Polizeiinspektion Günzburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich um einen versuchten Einbruch gehandelt haben könnte. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

