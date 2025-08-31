Verkehrsunfall mit Motorrad bei Kissendorf: Beide Fahrer verletzt

Im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2023 in die Staatsstraße 2020 ist es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Ein 20-Jähriger wollte mit seinem Pkw auf die St2020 nach links einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 57-Jährigen, der mit seinem Kraftrad die St2020 von Kissendorf nach Schneckenhofen befuhr. In Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 57-Jährige zog sich hierbei Prellungen im Bereich des linken Knies und Handgelenks zu. Das Motorrad wurde im Frontbereich derart eingedrückt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Pkw des Unfallverursachers wurde im Heckbereich ebenfalls beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Der entstandene Schaden wird hier auf circa 8000 Euro geschätzt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Verfahren aufgrund des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)

