Verleihung der Bayerischen Fluthelfer-Nadel

Anfang Januar fand die diesjährige Generalversammlung der aktiven Wehr der Freiwilligen Feuerwehr Bibertal-Bühl und im Anschluss die Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins statt. Die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Pröbstle bedankte sich im Namen der Gemeinde für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit der Feuerwehr Bühl. Sie hob besonders den erfolgreichen Einsatz beim Jahrhunderthochwasser im Frühsommer hervor. Durch die Anstrengungen der Freiwilligen Feuerwehr Bühl konnte die Kläranlage als wichtige Infrastruktur gerettet werden. Kreisbrandmeister Ralf Maier von der Feuerwehrinspektion Günzburg richtete ebenfalls seine Grußworte an die Kameradinnen und Kameraden. Er betonte das große Engagement der Kinder- und Jugendfeuerwehr und dankte ebenfalls für den Hochwassereinsatz.

Der Feuerwehrreferent des Landkreises Günzburg Ferdinand Munk verlieh im Namen des Landrates Hans Reichhart die Bayerische Fluthelfer-Nadel an alle beteiligten Einsatzkräfte. Die Fluthelfer-Nadel wird an alle Fluthelferinnen und Fluthelfer zur Würdigung außerordentlicher Leistungen im Rahmen der Hochwasserbewältigung im vergangenen Jahr und als Zeichen des besonderen Danks verliehen. Die Kinderfeuerwehr wurde bisher von Annika Uebelhör geführt. Als neue Kinderwartin wurde Meike Jakobs ernannt. Die Kinderfeuerwehr in Bühl umfasst zur Freude aller Beteiligten 14 Kinder. Die Kinderfeuerwehr sorgt somit weiterhin für Nachwuchs für die Feuerwehr. Sabrina Betz wurde zur Feuerwehrfrau befördert. Die folgenden Personen wurden für langjährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein geehrt: Jürgen Preißinger und Joel Richter für 25 Jahre, Horst Brandner, Helmut Klos und Stefan Vögel für 40 Jahre und Friedrich Kroner für 75 Jahre. Der Kamerad Heinrich Völlmar wurde zum Ehrenmitglied gewählt. Heinrich Völlmar hat in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, was es bedeutet, sich mit Herzblut für unseren Verein und unsere Gemeinschaft einzusetzen.