Wer hat einen Wegweiser vor Schneckenhofen angefahren?

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Samstag um kurz vor 21 Uhr auf der Staatsstraße 2020 ereignet, so die Günzburger Polizei. Zwischen Bubesheim und Schneckenhofen wurde ein Wegweiser, welcher in Richtung Schneckenhofen deutet, angefahren. Vor Ort konnte kein Verursacher mehr festgestellt werden. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter zu 08221/9190 zu melden. (AZ)

