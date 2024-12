Was macht einen Bio-Christbaum aus?

An diesem Donnerstagmorgen breitet sich die Sonne über dem Krumbächletal bei Waltenhausen aus. Sie taucht den Hof von Familie Schmidberger in ein helles Licht. Und auch in das Waldstück, in dem die Christbäume der Familie wachsen, dringen vereinzelt Sonnenstrahlen. Sabine und Harald Schmidberger gehen durch den Wald. Der Boden ist mit Raureif bedeckt und knirscht unter ihren Füßen. Immer wieder deuten sie auf einzelne Bäume: Nordmanntanne, Fichte und Kiefer wachsen zwischen Birke, Lärche und Pappel – in unterschiedlichen Größen, Höhen und Formen. „In unserem Wald herrscht eine große Vielfalt“, betont Sabine Schmidberger. Vor 35 Jahren pflanzte ihr Vater hier die ersten Nordmanntannen. Heute bauen seine Tochter und ihr Mann Bio-Christbäume an.

