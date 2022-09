Blaubeuren

vor 34 Min.

Blaubeuren hat mehr zu bieten als den Blautopf

Plus Mehr als 300.000 Menschen fahren jährlich nach Blaubeuren, um den Blautopf zu sehen. Wir stellen drei weitere Höhepunkte in der mittelalterlichen Altstadt vor.

Von Felix Gnoyke Artikel anhören Shape

Etliche Mythen und Sagen ranken sich um den Blautopf. So erzählt Eduard Mörike in der „Historie von der schönen Lau“, wie eine Wassernixe am Blautopf das Lachen wieder lernt. Kein Wunder, denn die Mischung aus Blau und Grün hat etwas Magisches und zieht Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Blaubeuren selbst ist darauf mächtig stolz und bezeichnet sich als „Blautopfstadt“. Damit unterschlägt das Stadtmarketing schon fast die weiteren Höhepunkte: das Urgeschichtliche Museum, die spätgotische Klosteranlage und das einzige erhaltene Mönchsbad Deutschlands.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen