Der Blutmond über dem Landkreis versteckte sich zuerst

Ganz einfach hat es der Blutmond den Astronomie-Fans im Landkreis Günzburg nicht gemacht: Zum Höhepunkt der Mondfinsternis um 20.11 Uhr verdeckten mancherorts noch Wolken das Spektakel am Himmel. Dennoch haben es einige Leserinnen und Leser geschafft, das spektakuläre Ereignis zu betrachten und auch zu fotografieren. Friedrich Steinle aus Burgau etwa wollte eigentlich den Blutmond mit Spiegelung auf dem Wasser des Autobahnsees Burgau aufnehmen.

Die verschiedenen Mondphasen des Blutmonds hat Friedrich Steinle in einer Montage zusammengefasst. Mond über dem Gebäude Robatherm Jettingen-Scheppach wollte eigentlich Spiegelung im Wasser See mit fotografieren. Mond kam spät hinter den Wolken hervor, stand für spiegelung zu hoch Foto: Friedrich Steinle

„Der Mond kam leider spät hinter den Wolken hervor, sodass er zu hoch stand, um meine geplante Aufnahme machen zu können“, schreibt er. Dass ihm trotzdem tolle Aufnahmen gelungen sind, ist seinem Können und dem Tele-Objektiv mit Brennweite 600 zu verdanken. Die einzelnen Mondphasen hat er anschließend in eine Fotomontage eingearbeitet.

Erst eine Stunde nach Mondaufgang gelang Karl-Heinz Frank das Bild des Blutmonds von Holzschwang aus. Foto: Karl-Heinz Frank

Auch Karl-Heinz Frank aus Holzschwang musste zunächst warten: „Die Aufnahme war erst etwa eine Stunde nach Mondaufgang möglich, nachdem er höher gewandert und teilweise aus dem Erdschatten getreten ist.“

Von Aislingen aus hat Patricia Alt den Blutmond fotografiert. Foto: Patricia Alt

Von Aislingen aus hat Patricia Alt den Blutmond fotografiert.

Bei Martin Büchele aus Hasberg wurden die Handyfotos vom Blutmond zum Aquarell. Foto: Martin Büchele

Nicht nur eine ruhige Hand, sondern auch eine sehr gute Kamera brauchte es, wenn man scharfe Fotos vom Blutmond erhalten wollte. Dafür sind die Handyfotos von Martin Büchele kleine Kunstwerke geworden: Der Blutmond sieht auf den Fotos, die er frei aus der Hand mit dem Smartphone gemacht hat, wie ein wunderschönes Aquarell aus. (AZ)