14-Jährige lebt mit Borderline-Erkrankung: „Dann bin ich immer weiter gelaufen“

Manchmal läuft Nora Bergmann einfach los. Ihre Füße, so beschreibt es die 14-Jährige, machen dann einfach, was sie wollen. In solchen Momenten toben Gedanken und Gefühle in ihrem Kopf. Wut, Trauer und Überforderung nimmt Nora, deren Namen wir zu ihrem Schutz geändert haben, wegen einer Persönlichkeitsstörung dann intensiver wahr als viele andere, besonders dann, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Wegen dieses Sturms an Emotionen ist es für sie schwierig, normale Beziehungen aufzubauen, egal ob zu anderen Jugendlichen oder den Lehrkräften. Für Menschen mit Noras Erkrankung, einer sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörung (kurz: BPS), werden Interaktionen schnell zum Drahtseilakt zwischen Liebe und Hass – und sie bewegen sich immer an der Grenze zu beidem.

Betroffene haben oft traumatische Erlebnisse hinter sich. Auch bei Nora ist das so. Mit sechs Jahren wurde sie von zwei Jugendlichen sexuell missbraucht. Seitdem zeigt sie in unangenehmen Situationen oder bei Gefühlsausbrüchen eine „Weglauftendenz“, was so viel bedeutet wie: nichts wie weg, zu den Eltern, in Sicherheit.

Der traurige Höhepunkt in Noras Krankheitsgeschichte fand an einem Schultag im Juli statt, als ihre Füße wieder losliefen. Wenn die 14-Jährige von diesem Tag erzählt, klingt es wie ein Protokoll. Ihre Schulbegleitung, die sie während ihrer Zeit in der Nikolaus-Von-Myra-Schule in Dürrlauingen betreute, sei in der Pause gewesen, als das Gedankenkarussell sich zu drehen begann und die Schülerin die Flucht ergriff. „Es kamen dann so viele Gedanken. Dass ich laufen muss, allein sein will, andere nicht stören will. Dann bin ich immer weiter gelaufen“, berichtet die Jugendliche. Ein Lehrer gabelte die Schülerin schließlich in Mindelaltheim auf und brachte sie zurück zur Schule. „Dann hatte ich plötzlich Selbstmordgedanken“, sagt sie. In der Schule unternahm die Jugendliche schließlich einen Versuch, sich das Leben zu nehmen.

Schülerin aus Jettingen-Scheppach kämpft mit Borderline im Schulalltag

Rettungskräfte, Eltern, Lehrkräfte und Polizei – an der Schule herrschte absoluter Ausnahmezustand. Dabei habe die Schule laut der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Dr. Lea Larasser auch keinerlei Spielraum. „Es gibt in solchen Fällen klare Regeln und Strukturen. Die Lehrkräfte sind keine Therapeuten und können eine solche Situation nicht stemmen.“ Wenn ein Kind also Suizidgedanken äußert oder gar einen aktiven Versuch unternimmt, greift ein Notfallplan.

Zwischen einem und zwei Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung leiden an einer BPS. Insbesondere Heranwachsende sind von der Erkrankung betroffen. Die Diagnose gelte als schwerwiegend, das Krankheitsbild als hochkomplex und die Diagnose werde darum zurückhaltend gestellt, sagt Larasser. In ihrer Praxis in Günzburg therapiert sie unter anderem auch Jugendliche mit einer Borderline-Diagnose. Während jeder und jede von ihnen individuelle Trigger und verschieden schwere Symptome zeigt, haben sie laut Larasser gemeinsam, dass sie ihre Welt mit „Scheuklappen“ wahrnehmen. „Jemand ist Freund oder Feind, es gibt keine Grautöne in der Wahrnehmung des Umfelds und des eigenen Selbstbilds“, erklärt sie.

Psychotherapeutin Larasser aus Günzburg erklärt BPS bei Jugendlichen

Menschen mit Borderline leben also in einer Art „Entweder-oder-Welt“, sagt die Expertin. „Sie bewegen sich in einem Spannungsfeld der Idealisierung und Abwertung und zeigen ein Muster von sehr intensiven, schnell wechselnden Gefühlen.“ Und das Selbstbild schwankt mit. „Die Krankheit ist für Betroffene mit viel Leid verbunden“, weiß die Psychotherapeutin.

Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) Borderline-Störungen (BPS) gehören mit einer Häufigkeit von etwa 1–2 Prozent in der Gesamtbevölkerung Deutschlands zu den häufigsten und bekanntesten Persönlichkeitsstörungen . Nach Expertenschätzungen lassen sich auch bei etwa 5 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen Anzeichen einer BPS finden. Bei Patienten mit BPS finden sich typische starre und unangepasste Muster in den Bereichen des Fühlens, Denkens und Handelns. Dies führt häufig zu problematischen und teilweise auf den ersten Blick schwer verständlichen Verhaltensweisen in sozialen Beziehungen und sich selbst gegenüber. Dadurch führt die BPS oft zu erheblichen Belastungen und kann sowohl die Lebensqualität der Betroffenen als auch ihrer Bezugspersonen stark beeinträchtigen. Die BPS wird häufig von weiteren psychischen Erkrankungen begleitet; so besteht beispielsweise eine hohe Komorbidität mit Depressionen, Angststörungen, Traumafolgestörungen und ADHS. Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden häufig unter instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen, die durch einen Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung geprägt sind

einer ausgeprägten und andauernden Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung

wiederholten suizidalen Gedanken, Suizidversuchen und selbstschädigendem Verhalten

affektiver Instabilität

einem chronischen Gefühl der Leere

einer unangemessen starken Wut oder der Schwierigkeit, Wut oder Ärger zu kontrollieren Quelle: Oberberg Kliniken

Sorge um Nora nach Vorfall in Dürrlauinger Schule hält an

Warum und wie genau ein junger Mensch eine Persönlichkeitsstörung entwickelt, ist nur schwer genau zu sagen, erklärt Larasser. „Es ist wie ein Puzzle, das sich Stück für Stück zusammensetzt, wenn man mit den Jugendlichen spricht.“ Genetische Faktoren, Traumata und das allgemeine Temperament können etwa zusammenkommen und die Erkrankung mit einer BPS im Jugendalter begünstigen. Ein schwerer Verlust, Gewalterfahrungen oder Missbrauch, wie Nora ihn erleben musste, könnten dann das „Fass zum Überlaufen“ bringen, weiß Larasser.

Meist verbindet eines die diagnostizierten Borderline-Erkrankten: „Oft hatten die Kinder im frühen Baby- oder Kleinkindalter das Gefühl, dass ihre Gefühle nicht wirklich gezeigt werden sollten.“ Gefühle werden also von außen, oder von dem Kind selbst nicht validiert oder als „nicht-richtig“ oder „passend“ angenommen.

Ständiger Balanceakt: Nora bräuchte eine Schulbegleitung

Der Alltag mit einer BPS ist ein ständiger Balanceakt. Insbesondere in der Schule ist Nora, die wegen ihrer seelischen Behinderung den Pflegegrad 3 zugesprochen bekam, auf Unterstützung angewiesen. Wegen emotionaler Krisen muss sie zeitweilig fast täglich von der Schule abgeholt werden. Mutter Judith verlor zwei Jobs, erzählt sie. Die Situation belastet die Familie emotional und finanziell. In ihrer aktuellen Schule in Dürrlauingen tue man sich laut Noras Eltern besonders schwer. Eine Schulbegleitung, die sie dringend benötige, wolle die Schule laut ihren Eltern künftig nicht mehr bereitstellen.

Die Eltern haben darum Angst, dass sich ein Vorfall wie jener im Juli wiederholen könnte. Doch ihre generelle Kritik am Ablauf dieses Tages ist nur ein kleines Glied in einer Kette von Vorwürfen gegen die Schule. Man würde Nora etwa unfair behandeln und vor Sticheleien anderer Schülerinnen und Schüler nicht schützen, sie aufrufen, wenn man merke, dass sie gerade in Gedanken ist und so bloßstellen. So erzählt es auch Nora. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, denn, wie Larasser erklärt, zeichnen Betroffene oft ein Zerrbild aus dem Erlebten – und das stimmt, auch ganz ohne böse Absicht, manchmal eben nicht mit der Realität überein. Der Umgang sei für alle Seiten schwierig zu navigieren, so die Expertin.

Die Schule möchte keine Stellung zu Noras Situation beziehen

Laut Vater Jens Bergmann kann seine Tochter bis heute nicht zur Schule gehen, da verschiedene Sicherheitsfaktoren sowie die Bereitstellung einer Begleitung bislang nicht mit der Schule geklärt werden konnten. Die Schule hat auch auf mehrmalige Kontaktversuche unserer Redaktion zum Thema nicht reagiert.

Die Eltern sind sich bewusst, dass es für Außenstehende nicht immer einfach ist, mit Noras Stimmungen umzugehen. Aber laut Vater Jens gibt es eine „Art Bedienungsanleitung“ für Nora: „Man muss ihr erklären, was man meint. Sie will es verstehen und kann es auch.“ Die 14-Jährige sei emotional intelligent und einfühlsam, doch man müsse Geduld haben und wissen, wie man einen Gefühlsausbruch im Notfall deeskaliert. Doch allen Schwierigkeiten zu Trotz wiederholt ihr Vater immer wieder einen Satz: „Du musst dich nie dafür entschuldigen, dass du anders bist.“

Hilfsangebote Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde und Verwandte sein. Vielleicht fällt es Ihnen jedoch schwer, über ausgerechnet dieses Thema mit Menschen zu sprechen, die Ihnen nahestehen. Bundesweit gibt es eine Vielzahl von Beratungsstellen für Menschen mit Suizidgedanken. Eine Übersicht gibt die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Die wichtigsten stellen wir Ihnen hier vor. Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern können sich an die Nummer gegen Kummer wenden. Für Kinder und Jugendliche geht das per Chat und Mail. Wer sofort einen Rat braucht, kann auch direkt unter 116 111 anrufen (Montag bis Samstag 14 bis 20 Uhr). Ein Elterntelefon ist unter 0800/111 0 550 erreichbar: montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags bis 19 Uhr.



Im Notfall hilft der Rettungsdienst, den Sie unter der Telefonnummer 112 rund um die Uhr erreichen. Die Telefonseelsorge erreichen Sie unter der Nummer 0800/111 0 111 (evangelisch) oder 0800/111 0 222 (katholisch). Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar, kostenlos und anonym.



Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist der Krisendienst Schwaben unter der Nummer 0800/6553000. Die Beratung ist in rund 120 Sprachen möglich.



Auch das muslimische Seelsorgetelefon ist rund um die Uhr besetzt. Sie erreichen es unter der Telefonnummer 030/4435 09821.