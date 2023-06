Organisatoren schwärmen schon jetzt vom Landkreislauf in Autenried

Günzburgs Landrat Reichhart wirbt für den Landkreislauf, eine der größten Breitensportveranstaltungen in Schwaben. Was am 1. Juli 2023 in Autenried geplant ist.

Voll im Gang sind die Vorbereitungen für den Landkreislauf Günzburg, der 2023 am 1. Juli in Autenried von der dortigen Eintracht ausgerichtet wird. 98 Mannschaften gingen bei dieser Breitensportveranstaltung vor einem Jahr in verschiedenen Klassen in Gundremmingen an den Start und diese Marke will man bei der anstehenden Neuauflage knacken.

Reichhart: "Jedes Jahr eine tolle Geschichte"

Dafür rührte nun bei einem „warm up“ Landrat Hans Reichhart kräftig die Werbetrommel. Er sprach die Hoffnung aus, dass alle bei dieser, zu den größten Breitensportevents in Schwaben zählenden, Veranstaltung wieder mit dabei sind und dabei das Gemeinschaftsgefühl in vollen Zügen genießen. „Es ist doch jedes Jahr eine tolle Geschichte, wenn man sich gegenseitig hochschaukelt, um noch ein paar Sekunden herauszuholen“, unterstrich der Kreischef.

Einig waren sich Reichhart sowie die Sportbeauftragte des Landkreises, Andrea Högel, und der Breitensportreferent des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), Hans Komm, in der Beurteilung der „romantischen Strecken“, die vorwiegend im schattigen Wald verlaufen. Sei es nun der 3,1 Kilometer lange Rundkurs für die Landkreis-Staffelläufer oder die 8,2 Kilometer lange Strecke der Nordic Walker. Die Kinder sowie die Teilnehmer am Special-Run hingegen werden ihre Runden im Autenrieder Stadion drehen.

T-Shirt für Teilnehmende

Als Lohn für die Teilnahme erhält traditionsgemäß jeder Teilnehmende ein T-Shirt, heuer in modischem schlammgrau mit orangefarbenem Aufdruck. 1400 Exemplare wurden bereits in Auftrag gegeben. Um die Kosten in Höhe von fast 20.000 Euro für die Anschaffung der T-Shirts, die Zeitnahme, das Rote Kreuz, für Pokale, Banner und den Ausrichterzuschuss stemmen zu können, haben sich die Verantwortlichen wieder auf die Suche nach Sponsoren gemacht. Neben dem traditionellen Hauptsponsor Sparkasse Günzburg-Krumbach konnten einmal mehr die Lechwerke als Hauptsponsor sowie viele weitere Geldgeber aus der Region gewonnen werden.

Anmeldung ab 12. Juni 2023 möglich

Übrigens: Meldungen für den Landkreislauf können ab 12. Juni über das Online-Portal des Landkreises (www.landkreis-guenzburg.de/landkreislauf) vorgenommen werden. Für Dienstag, 13. Juni (18.30 Uhr), ist die Streckenöffnung angesetzt. Anschließend sind die ausgeschilderten Strecken offiziell zum Kennenlernen und Trainieren freigegeben.

Lesen Sie dazu auch