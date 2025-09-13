Ab Montag kann man rund um die Uhr bei „Brenner‘s Boxx“ einkaufen

Die Regale sind größtenteils bestückt. Bei einigen Kühlgeräten wird das erst kurz vor dem Start geschehen – Frischware soll schließlich ja auch frisch sein. Ab Montag, 15. September, ab 7 Uhr, kann in Rettenbach dann zu jeder Tages- und Nachtzeit eingekauft werden. „Brenner’s Boxx“, so heißt der direkt an den Laden der Metzgerei Brenner angrenzende neu entstandene 24/7-Verkaufsraum in der Rettenbacher Bergstraße, Hausnummer 8.
Rettenbach
