Brenner‘s Boxx: Am 15. September geht der 24/7-Laden in Rettenbach an den Start

Rettenbach

Ab Montag kann man rund um die Uhr bei „Brenner‘s Boxx“ einkaufen

In Rettenbach kann jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit eingekauft werden. Am Montag geht der 24/7-Laden der Metzgerei an den Start.
Von Peter Wieser
    In dem neu entstandenen Verkaufsraum direkt neben dem Laden der Metzgerei Brenner in Rettenbach kann ab Montag rund um die Uhr eingekauft werden. Von links: Inhaber Tobias Brenner, dessen Söhne Samuel und Noel Brenner sowie Inhaberin Nicole Schmid.
    In dem neu entstandenen Verkaufsraum direkt neben dem Laden der Metzgerei Brenner in Rettenbach kann ab Montag rund um die Uhr eingekauft werden. Von links: Inhaber Tobias Brenner, dessen Söhne Samuel und Noel Brenner sowie Inhaberin Nicole Schmid. Foto: Peter Wieser

    Die Regale sind größtenteils bestückt. Bei einigen Kühlgeräten wird das erst kurz vor dem Start geschehen – Frischware soll schließlich ja auch frisch sein. Ab Montag, 15. September, ab 7 Uhr, kann in Rettenbach dann zu jeder Tages- und Nachtzeit eingekauft werden. „Brenner’s Boxx“, so heißt der direkt an den Laden der Metzgerei Brenner angrenzende neu entstandene 24/7-Verkaufsraum in der Rettenbacher Bergstraße, Hausnummer 8.

