Britax Römer schließt seine Produktion in Leipheim

Kindersitz-Hersteller Britax Römer plant im Jahr 2026 die Schließung der Produktion am Standort Leipheim. Das hat das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Britax Römer mit Sitz in Leipheim plane, weitere 70 Prozent ihrer Produktion nach Asien zu verlagern, wo bereits heute nach Unternehmensangaben bereits 30 Prozent seiner Autokindersitze gefertigt werden. Als Folge der Verlagerung soll die Produktion am Standort Leipheim 2026 geschlossen werden. Als Gründe gibt das Unternehmen geringere Umsätze und steigende Kosten an.

