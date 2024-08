18-jährige Fahranfängerin überschlägt sich mit Auto bei Bubesheim

Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr die St2020 in Richtung Bubesheim. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr während der Fahrt auf einmal schwarz vor Augen. Dadurch driftete ihr Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Die Frau verlor vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr laut Polizeiangaben ungebremst in einen Acker. Dabei überschlug sie sich mehrfach, bis sie auf einem Feldweg zum Stehen kam. Die Polizei Günzburg sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Frau trug keine Verletzungen davon. (AZ)

