44-jähriger Fahrradfaher bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmittag war gegen 12.50 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der Günzburger Straße Richtung Bubesheim unterwegs und wollte nach links in die Wasserburger Straße abbiegen. Aufgrund der blendenden Sonne übersah sie einen 44-jährigen Mann, der ihr mit seinem Fahrrad entgegenkam. Der Mann stürzte mit seinem Fahrrad, nachdem er den Außenspiegel des Autos touchiert hatte. Er kam daraufhin leicht verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bubesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis