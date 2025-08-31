Aquaplaning-Unfall auf der A8 ohne Verletzte

Ein unerfreuliches Ende hat die Fahrt von zwei jungen Frauen am Samstagabend genommen. Die 20-jährige Fahrzeuglenkerin war auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als sie auf Höhe Bubesheim in einen heftigen Regenschauer hingeraten war. Aufgrund der laut der Verkehrspolizei nicht angepassten Geschwindigkeit entstand an den Rädern des Autos Aquaplaning. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und drehte sich nach links weg. Dort kollidierte die junge Frau zweifach mit der Betongleitwand. Im Anschluss konnte sie nach Angaben des Polizeiberichts ihren beschädigten Pkw noch auf den Seitenstreifen lenken. Da am Fahrzeug die Airbags ausgelöst wurden, waren die Feuerwehren Leipheim und Günzburg sowie der Rettungsdienst zur Unfallstelle beordert worden. Die Fahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg schätzt den Schaden am Fahrzeug in den mittleren vierstelligen Bereich. Die Unfallverursacherin muss nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen. (AZ)

