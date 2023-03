Bubesheimer Theatergruppe wird von zwei Vereinen unterstützt

Vor den Aufführungen im Kirchenbauernhof springen Feuerwehr und Musikverein bei der Bewirtung ein. Mit welchem Stück die Theaterakteure aufwarten.

Märchen gehen bekanntermaßen immer gut aus. Das gilt auch für "Eine märchenhafte Vereinsfeier", eine Komödie des Ichenhausers Manfred Stanzel, die die Theatergruppe Bubesheim gerade im Kirchenbauernhof spielt. Sind es im Märchen die bösen Hexen und feuerspeienden Drachen, die für Schwierigkeiten sorgen, war es im echten Leben das Coronavirus. Wenige Tage vor der Premiere von dieser märchenhaften Vereinsfeier im März 2020 schlug der Lockdown zu. Es sollte drei Jahre dauern, bis die Bubesheimer Theatergruppe zur Premiere den Vorhang öffnen konnte.

Wie sehr ihre Stammgäste die Theaterabende vermisst haben, erzählt Bernd Oehler: "So einen Run auf die Karten wie heuer haben wir noch nie erlebt. Innerhalb von 15 Minuten war im Vorverkauf eine komplette Vorstellung ausverkauft." Doch auf die Theatergruppe wartete 2023 eine weitere Schwierigkeit. Sie müssen die vier Vorstellungen im Kirchenbauernhof selber bewirten. Gar nicht so einfach, wenn die Aktiven des Vereins auf und hinter der Bühne beim Theaterspielen engagiert sind. Hilfe boten in dieser Notlage zwei andere Bubesheimer Vereine an. Am ersten Wochenende übernimmt die Feuerwehr Küche und Bedienung, am zweiten Wochenende der Musikverein. Für die beiden Vereinsvorsitzenden Katja Bayer (Feuerwehr) und Michael Braml (Musikverein) war es sofort klar, dass sie die Theatergäste mit einem Team von einem Dutzend Helferinnen und Helfern je Abend bewirten. Theatergruppen-Vorstand Stefan Sauter fiel ein Stein vom Herzen, denn Bewirtung gehört zu einem Theaterabend dazu, ehe sich der Vorhang öffnet.

Theatergruppe entführt in das Urlaubsziel der Meckerers und Pingeligs

Teil eins des Abends nimmt das Publikum mit in das Urlaubsdomizil der Meckerers und Pingeligs. Eigentlich wollen sich alle in der Sonne Spaniens im kleinen Hotel von Pedro (Niko Hab) erholen. Doch die Meckerers (Carina Sauter, Karl Kulzer, Nina Mugler) und die Pingeligs (Annika Koop, Sebastian Huttner) haben unterschiedliche Auffassungen über Urlaub. "Spanien Olé" von Bernd Gombold sorgt für viele Lacher und ganz ehrlich, außer dem jungen Liebespaar möchte man diesen Urlaubern in Spanien lieber nicht begegnen. Regie gibt es bei der Theatergruppe Bubesheim traditionell keine. Bernd Ohler erklärt: "Die Stücke wachsen beim Proben. Wir unterstützen uns und geben uns gegenseitig Tipps."

An ihr eigenes erstes Theaterstück bei der Landjugend Bubesheim kann sich Gisela Feldengut, die heuer ihr 50-jähriges Theaterjubiläum feiert, noch gut erinnern. "Mein Satz auf die Frage der Mama, was es zu essen gegeben habe, während sie auf Kur war, lautete Hering mit kleinen Kartoffeln und große Kartoffeln mit Hering." Theaterspielen muss jung halten, mit schelmischem Grinsen sagt Gisela Feldengut: "50 Jahre auf der Bühne, so alt bin ich doch noch gar nicht." Es sind immer die witzigen Rollen, in denen sie glänzt. "Die Liebhaberin war ich noch nie." 2023 ist sie eine Hexe, die sich ausnahmsweise planmäßig nicht an den Text hält.

"Eine märchenhafte Vereinsfeier" lässt das Publikum teilhaben, wie sich der Vorstand des Turnvereins mit Gerhard Thiel, Gaby Hab, Michael Braml, Bernd Oehler, Karin Rauner, Gisela Feldengut und Stefan Sauter nach einiger Diskussion dazu entscheidet, bei der Vereinsfeier ein Märchen aufzuführen. Man wird Zeuge, wie die Rollen verteilt werden, wie die ersten Proben ablaufen und was bei der Premiere alles passiert. "Wir sind wieder hier nach drei Jahren Pause – Vorhang auf!" heißt es am 24. und am 25. März pünktlich um 19 Uhr. Es gibt noch Restkarten, die unter der Rufnummer 0176/2381 7061 reserviert werden können.