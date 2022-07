Das Bubesheimer Wasserhaus wird in Betrieb genommen

Noch kauft die Gemeinde Bubesheim Wasser von den Stadtwerken Günzburg. Bevor das Wasser aus den eigenen Brunnen eingespeist wird, sind noch Untersuchungen nötig.

Am 2. August soll das Wasserhaus der Gemeinde Bubesheim, das neu gebaut worden war, in Betrieb genommen werden. Diese Information gab Bürgermeister Gerhard Sobczyk in der Gemeinderatssitzung bekannt. Noch wird das Wasserhaus mit zugekauftem Wasser der Stadtwerke Günzburg gespeist.

Sobczyk freute sich: "Mit dem Wasserhaus stimmt dann der Druck wieder in den Leitungen und wir haben keine Löschwasserprobleme mehr." Im Regelbetrieb möchte die Gemeinde wieder das Wasser aus den eigenen Brunnen einspeisen. Dazu sind noch Laboruntersuchungen des Wassers nötig und eine Befahrung der beiden Tiefbrunnen mit einer Kamera. Je nach Ergebnis der Kamera-Untersuchung würde noch eine Brunnenregeneration gemacht werden müssen.

Kanalarbeiten in Bubesheim werden teurer als geplant

Teurer als geplant wurde das Beseitigen von Fehleinleitungen der Gemeinde in den Kanal. Im März wurde ein Auftrag in Höhe von 22.100 Euro an die Günzburger Firma Bendl vergeben, bezahlt werden müssen jetzt 30.000 Euro. Ein Grund war, dass der Umschluss vom Schmutzwasserkanal an den Regenwasserkanal am Grießhauptgraben 30 Meter benötigte, geplant waren nur fünf Meter gewesen. 3100 Euro der Gesamtsumme werden dem SC Bubesheim in Rechnung gestellt, da eine Dachrinne auf dem Vereinsgelände an die bestehende Versickerung angeschlossen wurde.