Fortbildung zur Krisenintervention bei Kindern im Akuteinsatz

Rund 70 Teilnehmer aus verschiedenen psychosozialen Unterstützungssystemen kamen am Samstag in Bubesheim zusammen, um sich bei einer ganztägigen Fortbildung intensiv mit dem Thema „Krisenintervention bei Kindern“ auseinanderzusetzen. Die Veranstaltung wurde vom Kriseninterventionsdienst (KID) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Günzburg gemeinsam mit der Notfallseelsorge System Günzburg organisiert. Ziel war es, Einsatzkräfte aus dem Bereich der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) für die besonderen Bedürfnisse von Kindern in Krisensituationen zu sensibilisieren und weiterzubilden. Teilgenommen haben Fachkräfte aus verschiedenen Organisationen und Landkreisen, darunter KID Günzburg, Notfallseelsorge Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Dillingen und Augsburg, KID Neu-Ulm, KID Augsburg, die Polizeiliche Betreuungsgruppe (PBG) Schwaben Nord und Schwaben Südwest sowie Mitarbeitende der Klinikseelsorge.

Die Inhalte der Fortbildung reichten von einer Einführung in die psychosoziale Akuthilfe bei Kindern – mit einem besonderen Fokus darauf, warum Kinder keine kleinen Erwachsenen sind – bis hin zu konkreten Handlungsmöglichkeiten bei der Akutintervention. Auch die Begleitung von Bezugspersonen sowie kindgerechte Sprache in der Krisenkommunikation waren zentrale Themen. Leiter der Veranstaltung war Simon Finkeldei, psychologisch therapeutischer Leiter der AETAS Kinderstiftung, der sein fundiertes Fachwissen praxisnah vermittelte. Die AETAS Kinderstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München, die sich auf Krisenintervention und psychosoziale Notfallversorgung für Kinder und Jugendliche spezialisiert hat. Möglich wurde die Durchführung der Veranstaltung durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse Schwaben-Bodensee sowie der Radbrauerei Günzburg, bei denen sich die Veranstalter herzlich bedanken. Diese Fortbildung bot auch eine wertvolle Gelegenheit zur Vernetzung und zum Austausch zwischen den verschiedenen Einsatzkräften und Organisationen aus der Region.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!