Neue Trendsportart Blasrohrschießen: In Bubesheim fand der erste offene Blasrohr-Cup statt

Die noch sehr junge Sportart Blasrohrschießen ist auch im Landkreis Günzburg angekommen: Mitte September veranstaltete der Schützenverein Bubesheim erstmals einen Blasrohrwettbewerb. Nicht nur Blasrohr-Profis aus umliegenden Schützenvereinen waren ins Bubesheimer Bürgerhaus eingeladen - in der separaten Anfängerwertung durften auch alle interessierten Blasrohr-Neulinge ihr Glück versuchen. Insgesamt 51 Starter im Alter zwischen 4 und 91 Jahren beteiligten sich am Wettkampf um die ersten Plätze. Von 210 möglichen Ringen erzielte Anton Bader mit 206 Ringen das beste Ergebnis des Tages und sicherte sich somit den 1. Platz in der Erwachsenenklasse der Aktivenwertung. Auf Platz zwei und drei folgten Markus Lübcke (173) und Michael Braml (168). In der aktiven Jugendklasse durften sich Lotta Geiger (156), Valentin Kappelmeier (146) und Jonah Sauter (144) über Gewinne freuen. Auch in der Anfängerwertung konnten sich die Ergebnisse sehen lassen: In der Erwachsenenklasse belegten Björn Becker (146), Franz Lübcke (133) und Kristoffer Ries (133) die ersten drei Plätze, in der Jugendklasse durften Lilith Bäurle (112), Noel Ries (100) und Loki Müller (76) Preise mit nach Hause nehmen. Der Schützenverein zeigte sich sehr zufrieden mit dem großen Interesse an der Veranstaltung und gratuliert nochmals allen Gewinnern von Herzen.

