Schlager-Oldie-Abend in Bubesheim

Vorsitzende Christa Lang und Günter Riesemann begrüßten die Gäste zum Schlager-Oldie-Abend des Gesangvereins Bubesheim. Der Frauenchor eröffnete mit „Du bist nicht allein“. Der MGV stellte den „Schattenwalzer“ vor. Beim gemeinsamen Lied „Sag mir, was du denkst“ kam man ins Schwärmen. Christine Wiedenmann moderierte. Der Frauenchor fand „Schön ist es, auf der Welt zu sein“, insbesondere, wenn sich der Männerchor mit „Michaela“ trifft. Dann richteten die Frauen ihr Augenmerk auf „Zwei kleine Italiener“ und die Männer ließen „Spanien“ hochleben. Als Nächstes traten mit „Lollipop“ und „Mamma Mia“ zwei junge Nachwuchssänger der Maria-Theresia-Schule Günzburg auf, die MTM-Boys Emir Cosgun und Mertkan Gunay, entdeckt und gefördert von der Chorleiterin Christine Lerch. Der Frauenchor besang die „Schwarze Rose Rosemarie“ während die Männer den „Weißen Mond von Maratonga“ zum Besten gaben. Beim gemeinsamen „Ich möchte mit dir träumen“ ging das Herz auf. Anschließend wurden die Gäste vom Männerchor „Mit sandigen Schuhen auf Hawaii“ entführt. Bei den Frauen ging der musikalische Trip zurück nach „Mexico“, bis bei den Männern endlich „Die Rosen in Malaga erblühten“. Dann machte der Frauenchor einen kleinen Abstecher nach Griechenland auf die „Akropolis“. Dagegen suchten die Männer „Nach Spuren im Sand“. Wie wird’s wohl ausgehen? „Que sera, sera“. Was wird sein? Das weiß nur einer, „Der große Zampano“, so der Männerchor. Die Frauen entführten alle in die Welt des Musicals, mit „Somewhere over the Rainbow“ und „Memory“ aus Cats. Gemeinsam wurde das Publikum mit „Applaus, Applaus“ verabschiedet. Text: Christa Lang/Foto: Gesangverein Liederkranz

Bubesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gesangverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Konzertabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis