So könnte der Hochwasserschutz für den Bubesheimer Bach aussehen

Nicht nur die großen Flüsse Donau, Günz, Mindel und Kammel traten beim Juni-Hochwasser über die Ufer. Praktisch alle Gewässer im Landkreis Günzburg wurden an den Tagen des Jahrhunderthochwassers zum Problem. Neben den gemeinsamen Projekten der Gemeinden in den Flusstälern, die inzwischen zusammen Überlegungen für den Schutz anstellen, sind die Städte und Gemeinden auch gefordert, für die kleineren Gewässer in ihrem Zuständigkeitsbereich nach Lösungen zu suchen. Einen Schritt in diese Richtung macht jetzt die Gemeinde Bubesheim: Die Gemeinderatsmitglieder ließen sich in ihrer jüngsten Sitzung von Vertretern des Ingenieurbüros Koch aus Kempten zeigen, was die Planer für den Hochwasserschutz tun können.

