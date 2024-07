Verlorene Teile verursachen Unfälle auf der A8 bei Bubesheim

Verlorene Metall- und Kunststoffteile haben am Sonntag mehrere Unfälle auf der A8 bei Bubesheim verursacht. Laut Pressebericht ging am Sonntag beim Polizeinotruf die Mitteilung ein, dass sich mehrere Teile auf der A8 in Richtung München Höhe Bubesheim befinden. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass bereits zwei Fahrzeuge durch die Teile beschädigt wurden. Ein erstes Auto fuhr über das Metall- und Kunststoffteil und wurde an der Front beschädigt. Hierdurch wurden die Teile aufgewirbelt und beschädigten einen weiteren Wagen im nachfolgenden Verkehr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 17.000 Euro. Die Polizei klärt nun, ob die Teile zu einem parallel im Bereich Aichach festgestellten Gespann mit Ladungsverlust gehören. (AZ)

