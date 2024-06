Zeitungsausträgerin wird nachts von Hund gebissen

Eine 59-Jährige trägt in Bubesheim die Zeitungen aus. Ein nicht angeleinter Hund fügt der Frau eine schmerzhafte Verletzung zu.

Eine 59-jährige Zeitungsausträgerin ist in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni in Bubesheim unterwegs von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, saß an einem nicht umzäunten Grundstück auf der Straße ein nicht angeleinter Hund. Dieser biss die Zeitungsausträgerin in den rechten Oberschenkel. Den verantwortlichen Hundehalter erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)